Niki is in de steek gelaten door zorgsysteem: 'Het zit niet tussen mijn oren, het zit in mijn buik'

Omdat haar zorgverzekering niet volledig wil vergoeden, zamelt de vriend van Niki Wensink (40) geld in om een levensbedreigende darmafsluiting te voorkomen. De Uithoornse heeft een complexe vorm van endometriose, maar kreeg 25 jaar lang van artsen te horen dat het 'tussen haar oren' zat. Ze is niet de enige: 1 op de 10 vrouwen heeft endometriose, een ziekte waar bar weinig kennis en kunde over is. De gevolgen van de late diagnose zijn enorm: "Ik kan waarschijnlijk nooit mama worden."

Haar vertrouwen in de Nederlandse zorg is beschadigd. "In mijn ervaring wordt er niet geluisterd naar de patiënt", vertelt Niki. "Ik had het gevoel dat er iets in mijn buik zat. Ik heb dat aangegeven bij mijn huisarts, maar er is nooit echt goed naar gekeken."

De impact op haar dagelijks leven is groot. Niki en haar vriend hebben een grote kinderwens, maar de kans dat ze kinderen kunnen krijgen is erg klein. Ook moest Niki stoppen met haar werk als ecoloog. Ze brengt haar tijd voornamelijk door in bed of op de bank. "Als ik met vriendinnen afspreek, moet ik daarna drie à vier dagen bijkomen."

De klachten begonnen nadat ze op haar 15e haar eerste menstruatie kreeg, maar werden met de jaren erger en erger. De pijn is het hevigst rond de eisprong en menstruatie. "Ik heb pijnscheuten bij mijn darm, ernstige obstipatie, pijn bij het plassen, altijd buikpijn, pijn bij het vrijen en ik kan door een zenuwaantasting in mijn bekken lastig lopen."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Met deze ontdekking ging Nikki naar de huisarts. Zij verwees haar door naar een van de grootste en bekendste centra voor endometriose in Nederland. "Ik heb er geen woorden voor dat de artsen dit gemist hebben", vertelt ze. "Het is een ziekte dat door het hele lijf gaat, maar de artsen hebben alleen in hun specifieke hokje gekeken."

Op haar 38ste luisterde ze naar de bovenstaande podcast over endometriose en dacht ze 'dit is mijn verhaal'. Bij endometriose zit in het lichaam hormoongevoelig weefsel op plekken waar het niet hoort, wat voor veel ontstekingen en pijn zorgt. Het komt voor bij 1 op de 10 vrouwen. Er is, zoals geldt voor veel vrouwelijke aandoeningen, weinig onderzoek naar gedaan.

"Het is echt een klote diagnose om te krijgen, maar je bent ook ergens opgelucht dat er eindelijk een diagnose is gesteld." De diagnose gaf Niki bevestiging. "Ik ben niet gek. Het zit niet tussen mijn oren, het zit in mijn buik. Het belemmert mijn leven, het belemmert mij om een kindje te krijgen."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ondanks dat het beeldmateriaal van de echo en MRI dit niet toonde, troffen de artsen in haar buik een ravage aan. De endometriose bleek ingegroeid in de darm. De artsen haalden een deel van de endometriose weg, maar lieten het complexe gedeelte in de darm liggen.

Nadat ze de lange wachtlijst en uitstel door corona had doorstaan, kwam Niki op de operatietafel te liggen. "Gezien mijn klachten had ik wel het gevoel dat het in mijn darm zat. Ik heb dat constant gezegd: moet er geen darmchirurg bij zijn?"

Niki werd wakker met de boodschap dat ze nog een keer onder het mes zou moeten. "Ik heb ontzettend veel gehuild", vertelt ze. "Je hebt de hoop wakker te worden uit de operatie met verminderde pijnklachten en dat je misschien je kinderwens in vervulling kan laten gaan. Maar ik heb nog net zoveel pijn als voor de operatie. Ze hebben daar heel veel over het hoofd gezien."

Na haar mislukte operatie vertelde een lotgenoot haar over een arts gespecialiseerd in endometriose in Engeland. Niki ging in juli 2022 bij hem op consult. "Dat was echt een verademing", vertelt ze. Op de echo zag hij direct hoe erg de endometriose was en hij nam echt de tijd. "In Nederland duurt een consult meestal maar een kwartiertje, maar deze arts trok er een uur voor uit."

Embryo's invriezen

De Engelse arts adviseerde, in tegenstelling tot de Nederlandse artsen, om eerst middels IVF embryo's in te vriezen, dan het lichaam tot rust te laten komen, de operatie te doen, hiervan te herstellen en dan de embryo's terug te plaatsen.

Vanwege het vertrouwen dat ze verloren was in de Nederlandse zorg, ging ze voor de IVF naar Duitsland waar de artsen een meer persoonlijke benadering hadden. Uiteindelijk heeft Niki in acht maanden tijd zeven stimulatierondes doorlopen. "Ik heb onwijs veel last gehad van de IVF-medicatie en me ontzettend ziek gevoeld", vertelt ze. "Maar de wens zit zo diep dat je dat dan maar doorstaat."