Vrienden van chronisch zieke Saskia (40) uit Aalsmeer zamelen geld in voor therapie

In Nederland zijn er voor de chronisch zieke Saskia Veenswijk (40) uit Aalsmeer geen mogelijkheden meer om te herstellen. In Australië wordt wél een therapievorm aangeboden die houvast biedt. Die reis naar en het verblijf van down under kosten bakken met geld. Daarom zijn haar vrienden een inzamelingsactie gestart.

Dertien jaar geleden werd Saskia gediagnosticeerd: Myalgische Encefalomyelitis (ME) en Tick Borne Disease. Haar klachten - vermoeidheid, oorsuizen, ontstekingen, spierpijnen en concentratieproblemen - begonnen al in haar twintiger jaren.

Opstaan uit bed, ontbijt maken, aankleden: het klinkt als een alledaags ochtendritueel, maar voor Saskia kost dit bergen energie. De meeste tijd brengt ze door in bed of op de bank. "Ze heeft al de helft van haar leven vanaf de zijlijn moeten meekijken", vertelt haar vriendin Lindsey van Dijk.

Er is in Nederland geen behandeling waarmee ME kan worden genezen, waardoor het een chronische ziekte is. De symptomen worden bestreden en patiënten krijgen handvatten om ermee te leren leven. "Er zijn genoeg wetenschappelijke publicaties, maar de kennis in Nederland ontbreekt", vertelt Lindsey. "Het treurige aan deze ziekte is dat patiënten vaak zelf geen energie hebben om actie te voeren voor meer onderzoeksgeld, een snellere diagnose en betere behandeling."

Samen met vier andere vriendinnen van Saskia heeft Lindsey een inzamelingsactie met een streefbedrag van €38.000 opgezet. Als dit bedrag voor oktober opgehaald is, kan Saskia in februari 2024 bij NeuroPhysics in Australië terecht. "Als de therapie helpt, zou haar hele leven veranderen. Dan kan ze eindelijk weer boodschappen doen, spontaan met vrienden afspreken, werken als muziektherapeute, optreden als singer-songwriter."