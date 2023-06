Ongeneeslijk zieke Jasper (39) peddelt 42 kilometer voor huidkanker

De 39-jarige Jasper Rijpma kreeg in 2020 te horen dat hij uitgezaaide huidkanker heeft en dat hij ongeneeslijk ziek is. Om bewustzijn over de ziekte te creëren en om geld in te zamelen voor Stichting Melanoom peddelde hij dit weekend 42 kilometer over de Vecht. Met zijn bijzondere marathon haalde hij ruim 32.000 duizend euro op voor de stichting.

Tijdens zijn tocht werd Jasper in de plaats Maarssen op het droge geroepen, waar hij vervolgens van de burgemeester een koninklijke onderscheiding kreeg. Jasper heeft de onderscheiding gekregen voor zijn inzet voor de stichting en in het onderwijs, hij is namelijk ook docent geschiedenis aan het Hyperion Lyceum in Noord.

Eind vorig jaar sprak AT5 met Jasper over zijn ziekte en de voorbereidingen op de marathon. Toen vertelde hij over zijn vermoedens over hoe hij de kanker heeft opgelopen. Dat is volgens hem gebeurd tijdens het surfen. Waar hij zijn gezicht altijd wel insmeerde, vergat hij zijn nek. "Een plekje waarover ik niet eens nadacht om het in te smeren."

De peddelmarathon was niet alleen om geld in te zamelen, maar ook om meer bewustwording te creëren. "Er is een beeld dat mensen met huidkanker bejaarden in Benidorm zijn die de hele dag in de zon zitten en dan op een gegeven moment huidkanker krijgen. Maar het kan ook gewoon jonge mensen overkomen die niet goed opletten."

