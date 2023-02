Mirjam Kaijer uit Hoogwoud wint de Vrouw in de Media Award 2022

Mirjam Kaijer uit Hoogwoud is de winnares van de veertiende landelijke Vrouw in de Media Award 2022. De oud-verpleegkundige en journaliste zet zich al jaren in voor meer onderzoek bij vrouwen in de zorg. Al eerder won zij in de prijs in de provincie Noord-Holland. In de landelijke finale was zij samen met de andere elf provinciale award-winnaars genomineerd.

"Ik ben enorm verrast en had het echt niet verwacht. Genomineerd worden en behoren tot de laatste twaalf van Nederland was al bijzonder. Maar nu sta ik in het rijtje met onder andere Femke Halsema, die in 2010 de prijs won", laat Kaijer enthousiast weten. Ze draagt de prijs op aan alle vrouwen die met verkeerd gestelde diagnoses, onjuiste behandelingen en daardoor met onverklaarbare klachten lopen. "Soms worden vrouwen gewoon niet geloofd. Daarom ontroert deze prijs mij ook. Dat het onderwerp door de award nu wederom weer op de agenda is gezet, is fantastisch."

Voor de landelijke award was ook het publiek belangrijk. In totaal brachten 45.000 mensen in de maand januari hun stem uit. Samen met sociaal dienstverlener en columnist Emine Ugur (winnaar provincie Zuid-Holland) en rappende psycholoog Daisy Veenstra (winnaar provincie Groningen) kreeg Kaijer de meeste stemmen. Uit deze top drie mocht de jury een keuze maken.

'Ze is een fantastisch boegbeeld en geeft vrouwen een stem' Een van de stemmers

De jury koos unaniem voor Kaijer. "Ze treedt naar voren als een krachtige ambassadeur voor een urgent doel. Haar expertise vertaalt ze naar verschillende vormen: soms serieus, dan weer creatief. Ze laat geen platform of podium onbenut. Ze weet een snaar te raken en stelt een probleem aan de orde dat de helft van Nederland direct raakt. Meer kennis en onderzoek is nodig, zodat vrouwen met klachten voortaan altijd serieus worden genomen en de medische zorg krijgen die ze verdienen."