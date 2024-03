10 miljoen euro verzameld voor nieuwe pont in Velsen, maar waar blijft-ie toch?

Nog één keer om het geheugen op te frissen: waarom moet er een tweede pont varen?

Het antwoord is doodsimpel: er gaan dagelijks heel veel fietsers over de pont. Scholieren staan 's ochtends en 's middags op een overvolle pont, die om de twintig minuten vaart. Bovendien ligt de veer op een doorgaande fietsroute. De mensen in de IJmond, de gemeente en de provincie, eigenlijk iedereen is het erover eens: de pont moet twee keer zo vaak gaan, zeker in de spits. Met één pont lukt dat niet, dus moet er een tweede bij.

Er voeren toch ook twee ponten in Velsen, waarom nu niet meer?

Een oude veer ging afgelopen zomer uit de vaart, maar er was nog geen nieuwe. Er zijn vijf ponten voor drie oversteekplaatsen over het Noordzeekanaal: in Velsen, Assendelft en Zaandam.

Elke oversteek heeft één veer en er ligt één reserve in het water, klaar om in te vallen bij panne. Die reservepont voer een tijdje 'extra' als tweede pont in Velsen, maar dat kon niet meer. Er is ook altijd een pont uit het water voor groot onderhoud.

Een tijdelijke andere reservepont kan in Velsen ook al niet varen, omdat de aanlandplekken in Velsen afwijken van de standaard. Het is een beetje alsof je een iPhone-kabeltje in een android-telefoon probeert te stoppen.

Er moet dus echt een nieuwe pont komen. Dat weten we al een tijdje, maar de aanschaf schiet niet op. Want een nieuwe pont is duur en er zit een weeffout in het systeem: de veer van Velsen vaart met het GVB onder de Amsterdamse vlag. Die constructie zorgt voor veel problemen en vertraging.

