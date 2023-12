Een tweede pont voor Velsen, wanneer komt ie?

Er komt een tweede pont in Velsen en die wordt mede door de Provincie betaald. Velsen en omliggende plaatsen moesten het vanaf juli met maar één pont doen. Dit zorgt voor veel drukte en opstopping. Wanneer de nieuwe veerboot precies komt, is nog niet bekend.

Johan Zwakman is voorzitter van wijkblad IJmuiden-Noord en vraagt zich af waarom die reservepont van het GVB niet ingezet kan worden. "Nu ligt die ergens aan de kant te wachten, totdat er ergens een pont defect raakt." Johan proeft een onwil bij het GVB.

GVB is verantwoordelijk voor het vervoer over het Noordzeekanaal, maar wil de reservepont niet inzetten. Daarom zorgen de provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelf voor een nieuwe veer.

Voor de bewoners in de omgeving is de tweede veerboot er liever vandaag dan morgen. Toch zullen ze nog even geduld moeten hebben, het is namelijk nog niet bekend wanneer de nieuwe veer precies klaar zal zijn voor de oversteek.