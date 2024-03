Mogelijk toch cameratoezicht Bussums centrum na zorgen van de buurt

De roep om cameratoezicht klonk de laatste jaren wel vaker. Zo was er een paar jaar achter elkaar gedoe na een avond op de kermis, waar groepen jongeren met elkaar slaags raakten. Een jaar geleden was er een heftige plofkraak, waarbij de daders met gasflessen en een plofinstallatie de gevel van een juwelier opbliezen om met meerdere juwelen aan de haal te gaan.

Daarnaast hebben buurtbewoners en ondernemers al veel langer last van vandalisme en zijn er behoorlijk wat klachten over hangjongeren. Alles bij elkaar menen ze dat 'de glans er wel vanaf is' in het centrum van Bussum.

Gevoel van onveiligheid

Zoals gezegd vroegen de Bussumse centrumbewoners en ondernemers de gemeente al eerder om camera's te plaatsen, om de boel zo beter in de gaten te houden, maar de gemeente hield de boot lange tijd af. Als reden werd gegeven dat er geen 'structurele problemen' liggen om cameratoezicht te rechtvaardigen.

Daar komt de gemeente met de wetenschap van nu op terug. Buurtbewoners en ondernemers hebben de gemeente met een enquête te kennen gegeven dat hun onveiligheidsgevoel zo groot is dat ze nog altijd graag cameratoezicht willen. De gemeente wil daar nu aan mee werken.

Of de camera's er komen, hangt nu af van politie en justitie. "We hebben al meerdere andere maatregelen genomen, de camera's zouden daar aanvullend op zijn. We voeren daar gesprekken over", is wat de burgemeester er over kwijt wil. Het gaat dus om een proef. Het is onbekend wanneer daar meer duidelijk over komt.