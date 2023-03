Zorgen om toename overlast centrum Bussum: kan cameratoezicht helpen?

Er leven zorgen over de veiligheid van het centrum van Bussum na een reeks aan misdrijven de laatste tijd. Het gaat al langer de verkeerde kant op, stelt de lokale politiek. Er moet gekeken worden of onder meer cameratoezicht de veiligheid kan waarborgen, meent de grootste raadspartij GDP/Hart.

Het Bussumse centrum was de afgelopen weken meerdere keren negatief in het nieuws. Een plofkraak bij een juwelier aan de Nassaustraat zorgde een maand geleden voor veel schade. Daar werd met gasflessen en een plofinstallatie de gevel opgeblazen om vervolgens met meerdere juwelen aan de haal te gaan.

Jubelsterren kwijt

En dan was er nog vandalisme: op het Veerplein werd voor de tweede keer een kunstwerk gesloopt en het nog maar net gerestaureerde historische stationsgebouw werd beklad met graffiti. Ook klinken er al langer klachten over overlast door hangjongeren.

"Het centrum van Bussum, ons vitale centrum voor ondernemen, verblijven en wonen, is helaas al lang zijn jubelsterren kwijt", concludeert raadspartij GDP/Hart. De partij suggereert dat het aantal incidenten misschien wel een opmaat is tot meer. "Uit de meest recente veiligheidsmonitor blijkt dat het onveiligheidsgevoel van onze inwoners in het centrum van Bussum met 16% hoog is vergeleken bij het gemiddelde van onze gemeente. Ook de sociale overlast door hangjongeren in het centrum is relatief hoog."

Cameratoezicht en parkeerpaaltjes

GDP/Hart oppert daarom om met cameratoezicht te komen om een extra oogje in het zeil te houden. De partij deed dat al eens eerder, maar toen zonder succes. Nu vraagt men de burgemeester nog eens of de burgemeester het cameratoezicht wil heroverwegen.

Daarnaast vraagt de partij of het mogelijk is om aan het begin en einde van winkelstraten paaltjes neer te zetten zodat er 's nachts niet in en uit gereden kan worden.

De vragen van GDP/Hart moeten nog worden beantwoord.