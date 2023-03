Weer camera's rond de kermis; Gooise Meren neemt zekere voor het onzekere

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren heeft besloten om opnieuw camera's op te hangen tijdens de kermis in Bussum. Tijdens de edities van 2018 en 2019 liep het behoorlijk uit de hand in het centrum van Bussum. Jongeren gingen met elkaar op de vuist en zorgden voor vernielingen en dat moet voorkomen worden.

In 2020 en 2021 kon de kermis vanwege corona niet doorgaan. Vorig jaar konden de inwoners zich weer vermaken in het centrum van Bussum, maar met de ongeregeldheden van 2018 en 2019 nog vers in het geheugen besloot Ter Heegde maatregelen te nemen. Dat was het tijdelijk cameratoezicht.

Nu de kermis Bussum volgende week weer neerstrijkt in Bussum vindt de burgervader het opnieuw nodig om camera's op en rond de kermis te plaatsen. De heftige en negatieve ervaringen van een aantal jaar terug en de preventieve maatregel van vorig jaar zijn naast het positieve advies van de politie aanleiding voor hem om weer te gaan voor cameratoezicht.

Uitzetten en verwijderen

Ter Heegde benadrukt dat het om tijdelijk cameratoezicht gaat op het Julianaplein, de Veerstraat, het Veerplein, de Brinklaan, het Wilhelminaplantsoen en de Nieuwe Raadhuisstraat. De camera's beginnen donderdag 16 maart vanaf 12.00 uur te draaien. Dat duurt tot en met dinsdag 21 maart 12.00 uur. Daarna wordt het systeem uitgezet en verwijderd, deelt de burgemeester mee aan de gemeenteraad in een brief.

Door het plaatsen van borden rondom het cameragebied en het zichtbaar ophangen van de camera’s worden omwonenden en voorbijgangers geïnformeerd over het tijdelijk cameratoezicht. Bewoners en ondernemers ontvangen nog een brief over de plaatsing van de camera's van de burgemeester.

Gezellig

"Ik ga ervan uit dat deze maatregel, als onderdeel van een pakket aan maatregelen, een positieve uitwerking heeft op de openbare orde en veiligheid en we na maandag 20 maart 2023 terug kunnen kijken op een veilige en gezellige kermis in Bussum", aldus de burgervader.

De kosten zijn voor rekening van de gemeente. Volgens de burgemeester moet Gooise Meren voor het tijdelijk toezicht 3.365 euro neerleggen.