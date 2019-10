Bussumse jeugd baalt van geannuleerde kermis: "Het was de laatste keer samen"

BUSSUM - Jongeren in Bussum balen dat de kermisexploitant heeft besloten om het dorp dit jaar over te slaan. Nu beheerders van de attracties een 'lucratieve deal in het buitenland' hebben gesloten, moeten de kermisgangers ander vermaak zoeken.

"Het was de laatste keer samen", laat de jonge Max weten. Hij zit in groep 8 en zou samen met klasgenoten nog een laatste keer naar de kermis gaan. "Hierna gaan we allemaal naar de middelbare school dus dit was wel heel leuk geweest", beaamt de bevriende Joek, die het nieuws nog niet had gehoord.

Een groepje meiden staat even verderop flink te balen. "Het is misschien wel het leukste moment van het jaar", verklaart één van hen. Een aantal vriendinnen komt niet uit Bussum, maar bezoekt wel ieder jaar de kermis. "Nu hoop ik dat er dan wel een kermis in Huizen is, dan gaan we daar heen", laten ze weten.

Vechtpartijen

Niet iedereen heeft er problemen mee dat de kermis dit jaar Bussum overslaat. De afgelopen jaren waren er veel incidenten die voor overlast zorgden. Vorig jaar waren er zelfs grote vechtpartijen, tot ergernis van omwonenden. Seda Boestan, die werkzaam is bij een reisbureau aan het destijds geplaagde Veerplein, is blij dat het dit jaar rustig blijft. "Ik snap aan de ene kant wel dat jongeren het jammer vinden", vertelt ze.

"Maar er waren vernielingen, vechtpartijen en onrust. Er stonden hier ook allemaal relschoppers en politie voor de deur. Sommigen konden zich niet gedragen, en dat is jammer voor wie dat wel kan." Een boze omwonende zei een dag na de ongeregeldheden tegen NH Nieuws dat hij de relschoppers met een knuppel had weggejaagd.

Het is nog onduidelijk of de kermis in Bussum op een later moment weer zal terugkeren. De details van de 'lucratieve deal' die de kermisexploitanten binnensleepten, zijn niet bekend.