Kermisexploitant slaat Bussum een jaartje over vanwege 'lucratieve buitenlandse deal'

BUSSUM - Een teleurstelling voor de Bussumse jeugd die zich al verheugde op de kermis van volgende week. De kermis gaat niet door.

De botsauto's, zweefmolen en schiettent zouden volgende week vrijdag weer neerstrijken in Bussum, maar vlak daarvoor hebben de exploitanten van de kermis de afspraak afgezegd. De reden: een deel van de exploitanten heeft een lucratief aanbod vanuit het buitenland gekregen en heeft er voor gekozen om daar zijn geld te verdienen.

Burgemeester en wethouders laten weten het jammer te vinden dat het spektakel voor de deur van het gemeentehuis niet doorgaat.

Overlast

Of datzelfde geldt voor de omwonenden van de kermis valt te betwijfelen. Een jaar geleden liep de kermis in Bussum tot twee keer toe uit op relletjes en vernielingen. Voor burgemeester Han ter Heegde was de maat toen vol. Hij stelde al snel dat het afgelopen moest zijn met de kermis als het elke keer op vechtpartijen kwam te staan. Uiteindelijk kwam de gemeente met een pakket maatregelen om er voor te zorgen dat alles zonder ongeregeldheden zou verlopen.

De gemeente meldt dat die maatregelen blijven staan voor de volgende kermis.