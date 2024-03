Vaten vol vermoedelijk drugsafval gedumpt in park Spaarnwoude

Het afval werd rond 4.00 uur gevonden, waarna een adviseur gevaarlijke stoffen naar de vaten kwam kijken. "Het gaat vermoedelijk om drugsafval", laat een woordvoerder van de politie weten. "We zijn het aan het opruimen en onderzoeken wat het precies is." Hoeveel afval er precies gevonden is, is niet bekend. Het gaat in ieder geval om verschillende vaten, jerrycans, en dozen.

Op foto's is te zien dat er ook iets op het asfalt is gelekt. Of er mogelijk schadelijk afval in park Spaarnwoude terecht is gekomen, is nog niet bekend. "Het is echt nog te vroeg om dat te zeggen", zegt de woordvoerder.

De Wethouder van Essenweg blijft vanwege het onderzoek van de politie en de opruimwerkzaamheden waarschijnlijk de rest van de dag gesloten. De weg loopt zowel door Amsterdam als Halfweg.