Jerrycans en dozen: vermoedelijk drugsafval gevonden bij Anna Paulowna en Breezand

In het buitengebied van Anna Paulowna en Breezand is vanochtend op twee plekken vermoedelijk drugsafval gevonden. Het gaat om kartonnen dozen en jerrycans met een onbekende (vloei)stof er in. Het afval zal zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Een voorbijganger zag de jerrycans en dozen vanochtend rond 9 uur aan de Lotweg in Anna Paulowna staan. Een uur later kwam er een melding van mogelijk drugs in een parkeerhaven aan de N99 in Breezand. Of de vondsten met elkaar te maken hebben, is nog niet zeggen.

De omgeving aan de Lotweg is afgezet en de grond is verontreinigd, laat de politie ter plaatse weten aan onze verslaggever. Het gebied is daarom afgezet en moet worden gereinigd.

Tekst gaat verder onder de foto.