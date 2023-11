Vermoedelijk drugsafval gevonden in gedumpte jerrycans en vaten in 't Zand

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vanmorgen melding is gemaakt van de vaten. In het gras liggen ongeveer tien jerrycans en drie vaten gevuld met vloeistof. Op het moment is het gras afgezet en doet de forensische opsporing onderzoek naar de dumping.

"We zien dit soort materiaal vaker bij drugslabs", zegt de woordvoerder. "Maar er is geen drugslab gevonden. Het lijkt hier enkel te gaan om een dumping. Uit onderzoek moet blijken of dit afkomstig is uit een drugslab."

