Man aangehouden na dumpen van drugsafval in Eemnes, twee anderen nog op de vlucht

Ook waren er drie personen bij de vrachtwagen aanwezig. Na het zien van de politie sloeg het drietal gelijk op de vlucht en liet de wagen achter. Na een zoektocht met een speurhond en een helikopter lukte het de politie om één man aan te houden. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De andere twee mannen zijn nog spoorloos.

Wanneer agenten op maandagavond rond 20.00 uur op de Te Veenweg Zuid in Eemnes rijden, zien ze hier een geparkeerde vrachtwagen met tientallen vaten ernaast.

