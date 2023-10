Mogelijk drugslab in Haarlem aangetroffen na vangst drugsafval Eemnes

In Haarlem is gisteren een mogelijk drugslab aangetroffen in een bedrijfspand aan de Robert Peereboomweg. De politie kwam het drugslab op het spoor na een vangst drugsafval in Eemnes afgelopen maandag.

Foto: Gedumpt Drugsafval Eemnes - Foto's: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Een vangst drugsafval in Eemnes afgelopen maandag heeft geleid tot de vondst van een mogelijk drugslab in Haarlem. In een bedrijfspand zijn spullen gevonden die vermoedelijk gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. De zaak wordt nog onderzocht. Er is nog geen verdachte aangehouden. Drugsafval Eemnes Wanneer agenten op maandagavond rond 20.00 uur op de Te Veenweg Zuid in Eemnes rijden, zien ze hier een geparkeerde vrachtwagen met tientallen vaten ernaast. Bij de vrachtwagen zijn op dat moment ook drie mensen aanwezig. Het drietal sloeg gelijk op de vlucht toen ze de politie zagen, ze lieten de vrachtwagen achter. Na een zoektocht met een speurhond en een helikopter lukte het de politie om één man aan te houden. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De andere twee mannen zijn nog spoorloos.