Opnieuw een hoop drugsafval naast hockeyvereniging in Amsterdam-Noord

Op grond naast de hockeyvereniging AHC Noorderlicht in Amsterdam-Noord is opnieuw drugsafval aangetroffen, dit keer gaat het om afvaldumping van een hennepplantage. De politie laat aan AT5 weten dat de melding van dit afval sinds afgelopen woensdagmiddag bij hun bekend is. "Het afval ligt er inderdaad nog en zal door een instantie worden weggehaald", aldus een woordvoerder van de politie.

Op foto's en de video is de berg aan drugsafval goed te zien. Zo liggen er meerdere bakken met aarde met daarin wortels van de hennepplant. Daarnaast zijn ook een afzuigkap en losse platen te zien. Volgens de politie is er in de afgelopen vijf jaar vaker drugsafval gevonden, dit ging vaak om lachgasflessen.

Het milieuteam van de politie gaat onderzoek doen op de locatie waar het afval van de hennepplantage is gevonden en kijkt of er mogelijk nog sporen te achterhalen zijn. "Als er getuigen zijn die meer weten of hebben gezien, horen wij dat natuurlijk graag", aldus de woordvoerder.

Jerrycans

Donderdag bleek dat er op 14 februari vlak naast de hockeyvereniging AHC Noorderlicht zeker twintig jerrycans vol drugsafval waren gedumpt. "De zeer giftige stoffen werden gevonden waar kinderen vlakbij sporten, honden worden uitgelaten en waar mensen recreëren", liet de politie toen weten.