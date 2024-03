Twee meisjes mogelijk betrokken bij verwoestende brand in Hoofddorp

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH, naar aanleiding van vragen over mogelijke aanhoudingen op verdenking van betrokkenheid bij de brand. De twee meisjes zijn nog niet opgepakt, benadrukt de woordvoerder.

Ze wil niet zeggen of de politie het duo inmiddels in het vizier heeft, omdat dat het opsporingsonderzoek zou kunnen schaden. Van de meisjes is geen signalement vrijgegeven.

Zuleikha-hoeve

De leegstaande Zuleikha-hoeve brandde maandagavond in enkele uren vrijwel geheel af. Het echtpaar Hoffmann woonde daar als laatste, totdat de vrouw twee jaar geleden de boerderij aan investeerder ROW Vastgoed verkocht.

Die projectontwikkelaar wilde de boerderij platgooien, zo zei een woordvoerder vorig jaar tegen NH, om er dit voorjaar te starten met de bouw van tien eengezinswoningen.