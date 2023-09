Waarom met de sloop van een Hoofddorpse boerderij een stuk filmgeschiedenis verloren gaat

Dat de Zuleikha-hoeve in Hoofddorp wordt gesloopt is al langer bekend, maar weinig mensen zullen weten dat daarmee ook een stukje Nederlandse filmgeschiedenis verloren gaat. Het erf van de boerderij aan de IJweg diende namelijk als decor voor een scène uit de film Turks Fruit (1973) van Paul Verhoeven.

De boerderij is welgeteld één keer te zien in de verfilming van de roman van Jan Wolkers. Maar dat is dan wel in een zeer grappige (en pijnlijke) scène. "De man in de scène krijgt z'n dingetje tussen z'n rits", verwoordt voormalig bewoner van de Zuleikha-hoeve Nico Hoffman de beroemde scène. "En daarna rijdt hij naar de hoeve om een tangetje te vragen." De man in de scène is Erik (gespeeld door Rutger Hauer), die na een vrijpartij met Olga (gespeeld door Monique van der Ven) in zijn auto de rits van zijn broek iets te kordaat sluit. "Als je één scene kan hebben, moet je deze hebben", zegt Nico, wiens (inmiddels overleden) ouders de boerderij kort na de opnames kochten.

Nico herinnert zich dat zijn ouders geregeld trots aan vrienden en bekenden vertelden dat hun woning en de naastgelegen schuur in de beroemde film te zien waren. Ze waren er dan ook zuinig op. "Toen ik een keer een deur van de schuur wilde weggooien, mocht dat niet van mijn vader, want dat was een decorstuk", vertelt Nico. 'Vervallen bende' Het kan verkeren, zo blijkt uit de reactie van Otto Wieringa van ROW Vastgoed, dat het perceel en het gebouw heeft aangekocht. "Het stond al jarenlang leeg en is een vervallen bende", zegt de projectontwikkelaar. "Er was al twee keer brandstichting geweest en daardoor wilde de gemeente ook dat we het pand gingen aanpakken." Gelet op de staat van de boerderij was renoveren geen optie, benadrukt Wieringa. "En dat is jammer als je hoort dat er opnames waren van die film." Het plan is nu om de boerderij en de schuur alsnog te slopen en tien eengezinswoningen in de vorm van een boerderij voor terug te bouwen (zie impressie hieronder). Artikel gaat verder onder still uit de film

Foto: Scène uit Turks Fruit - ANP Kippa

Wie het stukje oer-Hollandse filmgeschiedenis met internationale allure nog met eigen ogen wil aanschouwen, moet snel zijn. "We zijn bezig met de vergunning, en willen binnen drie maanden beginnen met slopen'', zegt Wieringa. ''Als alles goed gaat starten we ergens in de eerste drie maanden van 2024 met de bouw en hopelijk gaan de woningen verkocht worden aan het einde van 2024." Oud-bewoner Nico noemt het 'triest' dat de boerderij wordt gesloopt. "Maar er was niets meer aan te doen", besluit hij. Zoek de verschillen: bekijk hieronder hoe de boerderij er rond 1975 en rond 2020 uitzag.