Boerderij verwoest door zeer grote brand in Hoofddorp

Er heeft een grote brand gewoed in een leegstaande boerderij aan de IJweg in Hoofddorp. De brandweer rukte rond 19.30 uur uit voor een zeer grote brand, maar die is inmiddels onder controle. De boerderij is volledig verwoest.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers gevallen. De schuur achter de woning is ook afgebrand, en daar kwam veel rook bij vrij. Op dit moment worden er metingen in de buurt verricht om te kijken of er giftige stoffen zijn vrijgekomen.

Perceel al verkocht

De Zuleikha-hoeve, zo heet de boerderij, was al genomineerd om gesloopt te worden. Het perceel is ook al aangekocht door Otto Wieringa van ROW Vastgoed. Hij zei eerder al tegen NH: "Het stond al jarenlang leeg en is een vervallen bende. Er was al twee keer brandstichting geweest en daardoor wilde de gemeente ook dat we het pand gingen aanpakken." Het plan is om er tien eengezinswoningen in de vorm van een boerderij neer te zetten.