Op eiland De Woude blussen bewoners hun branden zelf

"Eigenlijk begint het hele verhaal van de dorpshulpverlening hier", wijst Michel Preng naar de pont. De enige manier om het eiland De Woude in het Alkmaardermeer te bereiken is namelijk via de pont. "Het is een belemmering voor hulpdiensten die naar De Woude moeten."

Het wonen op De Woude is anders dan in andere dorpen in Noord-Holland. "We wonen hier op De Woude in de winter met zo'n 155 mensen, in de zomer is dat het dubbele, doordat er dan veel mensen bij ons op de camping komen. Het is echt een kleine, hechte gemeenschap."

Met dubbel zoveel mensen is de kans op een ongeval ook groter. "Het is dan gewoon drukker en er gebeurt dan sneller iets, wat logisch is", vertelt Michel.

Smalle straatjes

Ook al duurt het niet lang om van het vasteland naar het eiland te komen, in geval van nood zorgt dat er wel voor dat het langer duurt tot er hulptroepen ter plaatse zijn. "Dat is dan ook de reden dat wij het zelf doen", legt Michel uit. "De aanrijtijden zijn langer, doordat we best afgelegen liggen van andere dorpen om ons heen."

De bereikbaarheid is ook een groot probleem in het dorp zelf. "Zo'n grote tankautospuit van de brandweer kan het dorp niet in", vertelt Michel. "Hoe verder je het dorp inloopt, hoe smaller het wordt, dat kun je hier goed zien. Op de hoek van dit huis hangt een oranje boei. Van die bezorgbusjes raken de dakgoot al, dus je kan je goed inbeelden dat dat met een brandweerauto al mis gaat. De bocht valt gewoonweg niet te maken met zo'n grote wagen. Je staat dan letterlijk vast."

