De laatste loodjes: voorvechters referendum roepen nog één keer op om te stemmen

De hit "Get up, stand up. Stand up for your right", van Marley schalt uit twee bescheiden speakers die provisorisch op het dak van de auto van Kuin is bevestigd. Afgewisseld met de boodschap "Ga stemmen op woensdag 6 maart".

Vol vertrouwen

Kuin en Vermaire komen aanrijden op het parkeerterrein van de grote supermarkt op het Soendaplein in Haarlem-Noord. Naast de geluidsinstallatie op de auto hebben beide heren stapels flyers over het parkeerreferendum in de hand. Het zijn de laatste loodjes.

"We zijn vol vertrouwen", zegt Kuin. "We hebben er alles aan gedaan om de Haarlemmer te informeren en naar de stembus te krijgen. De gemeente heeft er geen moer aan gedaan. Bij het stembureau hing ook amper een bordje. Ze hebben er alles aan gedaan om het geheim te houden. Maar goed, wij hebben ons best gedaan."