Milieuactivist stemt vóór uitbreiden betaald parkeren: "Beter voor het milieu"

Door te stemmen draagt hij bij aan het opkomstpercentage. Het referendum wordt namelijk pas geldig verklaard als de kiesdrempel van dertig procent wordt gehaald. Van Broekhoven laat echter zijn stem horen omdat hij het betreurt dat de discussie vooral over de kosten gaan in plaats van het milieu.

Vannacht wordt de eerste voorlopige uitslag bekend. Ook zal dan duidelijk worden of de kiesdrempel van dertig procent is gehaald. Op woensdag 13 maart stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag en het opkomstpercentage vast. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen wat ze met de uitslag doet.