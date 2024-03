Rustige start bij Haarlemse stembureaus over betaald parkeren

De stemmers komen mondjesmaat binnen, wanneer NH poolshoogte neemt. Voordat ze naar hun werk gaan willen ze nog even hun stem uitbrengen: zijn ze voor of tegen de uitbreiding van betaald parkeren in Haarlem?

Een van de aanwezige stemmers stemt resoluut tegen. "Ik ben niet vóór de plannen om betaald parkeren in te voeren", vertelt hij. Volgens hem valt de parkeeroverlast in zijn wijk nog redelijk mee. "En ik denk dat de investeringen die er tegenover staan voor zowel de infrastructuur als de impact die het heeft op de bewoners dat het niet waard is."