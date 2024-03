Van gemalen tot vuurtorens: de makers brengen de kijker langs allerlei industrieel erfgoed in de gemeentes Haarlemmermeer, Hoorn, Dijk en Waard en Den Helder.

Hoe is dit idee ontstaan? Liep je langs een oud gebouw en dacht je ‘daar moeten we induiken’, of ging het anders?

Johan: "In feite wel. Je fietst of loopt langs die gebouwen, maar je weet het eigenlijk niet wat het verhaal is. We focussen op industrieel erfgoed omdat dat dicht bij mensen staat. Mensen hebben vaak generaties in die fabrieken gewerkt."

Wat willen jullie de kijker laten zien?

Laura: "Er zijn veel gebouwen met een ziel, dat moet meer gezien worden. Nu leven we in een wereld die best snel en zielloos kan zijn, maar hier zit zo veel verhaal achter. Stilstaan bij hoe het destijds was, maar ook hoe het behouden kan worden."

Deze vraag verdient geen originaliteitsprijs, maar ik ben nieuwsgierig. Heb je een hoogtepuntje?

Laura: "Wat ik heel leuk vond waren de gemalen in Haarlemmermeer. Ik vond het indrukwekkend dat die zoveel water hebben weggepompt dat daardoor de provincie is ontstaan. Een ander hoogtepunt vond ik de Lange Jaap en Willemsoord in Den Helder. Het is daar zo mooi."

