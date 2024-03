Het kwalificatietraject begint op 3 april en duurt tot en met 3 december 2024. Er doen 51 landen mee aan de kwalificaties. De landen zijn op basis van de resultaten uit de Nations League ingedeeld in drie verschillende divisies (A, B en C). Elke divisie is weer verdeeld in vier of vijf potten. Het Oranje van Andries Jonker zit in pot 1 van divisie A.

De beste twee landen van de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, waaraan zestien landen meedoen, inclusief gastland Zwitserland.