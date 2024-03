Dijklander behoort tot meest gewaardeerde grotere ziekenhuizen van Nederland

Het onderzoek van Zorgkaart Nederland werd gedaan tussen 1 januari en 31 december 2023. Het thema in het afgelopen jaar was 'samen beslissen', waarbij gekeken werd naar hoe er naar patiënten geluisterd werd, of de uitleg van zorgverleners begrijpelijk is geweest en of de verstrekking van informatie tussen zorgverlener en patiënt goed is gegaan.

Het Dijklander Ziekenhuis, met locaties in Hoorn en Purmerend, werd daarin als één van de beste in het land beoordeeld. Zij zijn in de top 5 terechtgekomen van de categorie 'grotere ziekenhuizen', aldus de initiatiefnemers.

'Altijd ruimte voor verdere verbetering'

Edo Schubert, lid van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis, is trots op de positie die het ziekenhuis gekregen heeft op dit thema. "Wij kijken altijd naar wat echt belangrijk is voor onze patiënten, dat is een van de pijlers van onze strategie. Samen met patiënt en naasten komen we tot keuzes die passen bij de persoonlijke situatie", zegt hij.

Dat dit nu herkend wordt door de patiënten, vindt hij fijn. "Deze waardering geeft aan dat we goed op weg zijn. Al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verdere verbetering. De feedback van onze patiënten, die we zelf aanvragen maar ook op Zorgkaart Nederland ontvangen, is daarvoor heel waardevol!"