Vier vragen aan het Dijklander Ziekenhuis en hun contracten met zorgverzekeraars

Sluiten de ziekenhuizen contracten voor één jaar, of voor meerdere jaren af?

"Tot een aantal jaar geleden werden de contracten tussen zorgverzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen voor meerdere jaren afgesloten. Door veel ontwikkelingen in de zorg zijn dit soort afspraken voor één jaar vastgelegd. Er wordt echter gesproken over een aantal tussenjaren. De verwachting is dat contracten in de toekomst weer voor meerdere jaren worden afgesloten. Tot nu toe worden daar nog gesprekken over gevoerd, en is er geen zekerheid dat dit ook gebeurt."

Tot wanneer probeert het ziekenhuis tot een akkoord te komen met zorgverzekeraars?

"Nederlanders hebben tot 1 februari in het nieuwe jaar de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Met het Dijklander Ziekenhuizen streven we er ook naar om voor 1 februari 2024 een definitief akkoord te hebben met zorgverzekeringsmaatschappijen. Vergeleken met andere jaren duurt het soms langer om tot een akkoord te komen. Nu hebben we een akkoord met alle grote partijen. Met nog drie andere partijen worden de onderhandelingen gevoerd. We hebben er vertrouwen in dat de gesprekken tot een contract leiden. Op onze website wordt wekelijks een update gegeven over de onderhandelingen."

Wat gebeurt er als het ziekenhuis niet tot een akkoord met zorgverzekeraars komt?

"Dat is tot nog toe gelukkig nooit voorgekomen. Zoals gezegd hebben we ruim de tijd om de afspraken en contracten rond te maken. We hebben in het verleden gelukkig ook geen situaties gehad dat we een patiënt naar een ander ziekenhuis moesten sturen, omdat het Dijklander geen contract met de betreffende zorgverzekering had. Ik wil mensen dan ook adviseren om geen overhaaste beslissing te nemen."

Wat verandert er als je een nieuwe zorgverzekering hebt afgesloten voor het nieuwe jaar?

"Dat is een vrij specifieke vraag, en verschilt uiteraard bij iedere zorgverzekering en het pakket dat wordt gekozen. In ieder geval is het zo dat als een nieuwe zorgverzekering is afgesloten bij een andere partij, en dit voor 31 december gebeurt, een maatschappij de oude zorgverzekering automatisch opzegt. Als je zelf je oude zorgverzekering opzegt, heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe af te sluiten."