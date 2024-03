In het verkeerde vliegtuig stappen: hoe kan dat gebeuren? En hoe gevaarlijk is dat?

Het duo Luuk en Max landde half februari een kleine duizend kilometer oostelijker dan gepland, in het Spaanse Alicante in plaats van Lissabon. Mogelijk was er sprake van een gatewijziging van de vlucht.

Volgens luchtvaartmaatschappij Vueling lag een defect op Schiphol ten grondslag aan de problemen. "De instappoorten en de handscanner werkten beide niet, waardoor het afhandelingsteam gedwongen was het instapproces handmatig uit te voeren." Een vervelende situatie voor de heren. "Misschien hadden wij beter moeten opletten, maar dit is nogal bizar, als je het mij vraagt", aldus Luuk.

Defect

Schiphol laat aan NH weten niet op de hoogte te zijn geweest van het defect. Schiphol is verantwoordelijk voor de luchthavenvoorzieningen, zoals de apparatuur waarvan gebruikgemaakt kan worden door de grondafhandelaren, die weer in dienst zijn van de luchtvaartmaatschappij.



"Als wij op de hoogte waren geweest, dan onderzoeken we dat vanzelfsprekend. Dat neemt niet weg dat de laatste check voor boarding wordt gedaan door de luchtvaartmaatschappij in samenwerking met de afhandelaar", laat een woordvoerder van de luchthaven weten.

Uniek

Toch is deze situatie niet helemaal uniek. In februari vorig jaar stapte een 62-jarige man per ongeluk in het vliegtuig naar het Amerikaanse Sydney, terwijl hij naar Sydney in Australië wilde gaan. "Ik zat in het vliegtuig en zag vlak voor het landen allemaal bergen bedekt met sneeuw. Toen wist ik: ik zit in de problemen", aldus de Amerikaanse man tegenover de lokale zender KYVQ.



En in 2019 stapte de 30-jarige Chantal óók in het verkeerde toestel, terwijl haar boardingpass wél werd gescand. Het vliegtuig ging niet naar Las Palmas (Gran Canaria), maar naar Palma (Mallorca). Toch lijkt het om uitzonderlijke gevallen te gaan. Volgens Schiphol zijn soortgelijke incidenten bij de luchthaven dan ook niet bekend.