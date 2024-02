Luuk en Max niet akkoord met aanbod vliegtuigmaatschappij na bizar vliegavontuur

Pas uren later, in een taxi bij het vliegveld, kwamen ze erachter dat ze niet in Lissabon waren, maar in het Spaanse Alicante. "Waarschijnlijk is de gate vlak voor vertrek gewijzigd, maar dat hebben wij niet gehoord", zei Luuk vorige week.

De Spaanse vliegtuigmaatschappij regelde al vrij snel een vlucht naar Barcelona, om van daaruit alsnog naar Lissabon te kunnen vliegen. Maar ook in Barcelona ging het mis. Luuk en Max werden niet opgevangen door iemand van de maatschappij, zoals was afgesproken, en de balie van Vueling was al gesloten. Dus overnachtten ze maar op het vliegveld. "We hebben daar tussen de zwervers gelegen, op een koude vloer. Het was een barre strijd. Je voelt je niet echt fijn." Pas de volgende dag vlogen ze alsnog naar Lissabon.

Vueling erkende vorige week dat een kapotte scanner ten grondslag lag aan het misverstand. "De instappoorten en de handscanner werkten beide niet, waardoor het afhandelingsteam gedwongen was het instapproces handmatig uit te voeren. Deze buitengewone situatie leidde tot de ongelukkige verwarring."

400 euro vergoeding

De 19-jarige Luuk deed na afloop zijn beklag, maar kreeg geen reactie. Tot afgelopen weekend. "Er is ons een bedrag van 400 euro aangeboden, dus 200 euro per persoon. Daar gaan we niet mee akkoord, want dat weegt niet op tegen de gemaakte kosten en het ongemak dat we hebben ervaren. In Barcelona moesten we bijvoorbeeld al 60 euro bijbetalen voor bagage. Daarnaast hebben we een dag in Portugal gemist en moesten we op het vliegveld slapen." Wat voor vergoeding Luuk dan gedachten heeft, weet hij nog niet.

De Enkhuizer werd de afgelopen dagen bedolven onder reacties. Het verhaal van zijn vliegreis werd door onder meer Hart van Nederland en De Telegraaf opgepakt en ook deed hij zijn verhaal op Radio 538. "Mijn telefoon stond roodgloeiend. Sommige reacties zijn niet zo positief, zo van: 'hoe dom kun je zijn?'. Daar lees ik dan maar snel overheen. Iemand riep net naar mij: 'Hé, wereldreiziger!' Die kent het verhaal dus ook al."