Bizar verhaal: Luuk en Max denken naar Lissabon te vliegen, maar landen in Alicante

Nietsvermoedend stapt Luuk Hoogervorst uit Enkhuizen vorige maand met zijn vriend Max Haakman aan boord van het vliegtuig naar Lissabon. Tenminste, dat denken ze. Want wat blijkt: het vliegtuig vliegt niet naar Portugal, maar landt een kleine duizend kilometer oostelijker, in het Spaanse Alicante. "Mijn vrienden noemen mij nu Aluukante."

Een paar weken na het bizarre vliegavontuur kan Luuk (19) er wel om lachen. Maar steeds als hij het verhaal vertelt, krijgt hij vragende blikken. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren?

Luuk werkt als zzp'er in de agrarische dienstverlening en gaat in de maand januari aan de slag bij Cor Smit, een Nederlandse boer die al jaren in Portugal woont en werkt. Samen met Max. Op Schiphol maakt het duo zich klaar voor vlucht VY8435 naar Lissabon. "Toen we door de security heen waren, bekeken we welke gate we moesten hebben. Daarna zijn we mooi gaan zitten en hebben we gewacht."

Niet in Portugal, maar in Spanje

Als er ingecheckt kan worden, melden de twee West-Friezen zich bij de desbetreffende gate. "We liepen langs een vrouwelijke medewerker van de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling, maar die scande onze boardingpassen niet. Dus we konden zo doorlopen en op onze stoelen in het vliegtuig gaan zitten. De reis ging voorspoedig en we waren er een half uur eerder dan gepland. Wij dachten dat we misschien voor de wind hadden gehad, dat gebeurt wel vaker."

Het vliegveld ziet er anders uit dan de vorige keer, valt Luuk op. "Ik dacht: het zal wel de achterkant zijn." Luuk en Max zoeken snel een taxi op, die ze naar de familie Smit kan brengen. De communicatie is een probleem, zo blijkt al snel. "De taxichauffeur sprak amper Engels en wij spreken geen of amper Portugees. Hij snapte niet waar we heen moesten."

In de taxi wordt een hulplijn ingeschakeld: Robbert - de zoon van Cor - wordt gebeld. De chauffeur vertelt hem dat de twee passagiers niet in Portugal, maar in Alicante zijn, Spanje dus.