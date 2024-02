Zoon oud-KLM'er zoekt lotgenoten voor docu: "Mensen die last hebben van lawaai Schiphol"

Als zoon van een oud-KLM'er weet Leo de Boer als geen ander hoe het is om afhankelijk te zijn van de luchthaven. Dankzij zijn vaders werk lag er dagelijks vers brood op de plank. Maar de keerzijde van de luchthaven kent hij ook, en daar maakt hij nu een docu over. Daarvoor is hij op zoek naar mensen die net als hij overlast ervaren van de bulderende vliegtuigen.

Leo de Boer zoekt 'lotgenoten' voor docu over overlast Schiphol - NH Nieuws

Lotgenoten noemt hij ze, want net als tienduizenden andere omwonenden lijdt Leo onder het lawaai van de luchtvaart. Omdat de vliegtuigen dagelijks bij bosjes over zijn woning scheren, houdt hij zijn ramen angstvallig gesloten. En waar hij vroeger nog ongestoord doorsliep, is hij tegenwoordig afhankelijk van de oordopjes voor een goede nachtrust. Net als veel anderen klaagt hij geregeld over geluidsoverlast, maar wat gebeurt er met die klachten? Leo gaat op zoek naar het antwoord op die, én andere vragen. De docu wordt uitgezonden door NH en mede-gefinancierd door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Wil je meewerken aan de documentaire? Mail dan naar [email protected], dan zorgen wij ervoor dat je reactie bij Leo terechtkomt.