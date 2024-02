Bezorgde burgers in gesprek met minister Harbers over nieuwe aanvliegroute Schiphol

Drie actievoerders van Stop4deroute gingen vandaag in gesprek met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over een vierde aanvliegroute van Schiphol. De actievoerders zijn bang dat de nieuwe route, die over Gelderland, Utrecht en 't Gooi gaat, voor veel overlast en gezondheidsproblemen gaat zorgen.

"We zijn heel blij dat de minister deze zorgen serieus nam en bereid was om met ons om de tafel te zitten", zegt Van Brussel. Vandaag was dat gesprek in Den Haag. Samen met cabaretier Vincent Bijlo en Peter van Tienen spraken ze met Harbers over gezondheid, natuur en klimaat en de omvang van de luchtvaart. Via een livestream konden bezorgde burgers meekijken en vragen insturen.

Toch zijn er twijfels over de belangen van het kabinet in deze. Volgens actiegroep Stop4deroute gaat de vierde aanvliegroute vooral om het faciliteren van de groei van het aantal vluchten. "Dat moet stoppen", vindt Femke van Brussel van Stop4deroute.

"Het was een heel goed en constructief gesprek", zegt Van Brussel na afloop. "Er hing een goede sfeer en we kregen echt de ruimte om onze vragen te stellen. De minister erkende ook dat de nieuwe aanvliegroute voor overlast kan zorgen en dat ze gaan proberen dat zo goed mogelijk op te lossen." Daarover was Van Brussel echter wel kritisch: "Dat is natuurlijk een mooie belofte, maar hoe weten we dat zeker?"

Volgens Van Brussel was het doel van het gesprek: overbrengen dat er niet alleen weerstand is vanuit actiegroep Stop4deroute en tienduizenden burgers, maar dat ze ook echt boos zijn. "We zijn bereid om hiervoor te knokken. Dat hebben we wel overgebracht denk ik, haha. Het moet opgelost worden. De luchtvaart moet krimpen."

Verandering

Of het gesprek uiteindelijk ook echt voor verandering gaat zorgen? "Dat denk ik niet", zegt Van Brussel. "Maar dat is vooral omdat minister Harbers in een demissionair kabinet zit en niet meer zoveel kan doen. Het is nu aan het volgende kabinet. Maar wij zullen hoe dan ook niet stoppen met met lawaai maken."

Ondertussen gaat Stop4deroute nog steeds door met het inzamelen van handtekeningen om die aan het volgende kabinet aan te bieden. "We zitten inmiddels op bijna 62.000 handtekeningen. Dat laat zien dat er echt heel veel mensen zijn die zich zorgen maken. We hopen dat die in het nieuwe kabinet ook gehoord worden."