Gooise zorgen over vierde aanvliegroute Schiphol: steeds vaker op politieke agenda

Waar er in Gelderland en Utrecht al flink wordt gesteggeld over de mogelijke komst van een vierde aanvliegroute naar Schiphol, bleef het in Noord-Holland nog een beetje stil. Maar nu lijkt het erop dat het onderwerp steeds vaker op de politieke agenda komt. Er klinken zorgen over overlast.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt al een tijd aan een nieuwe vliegroute naar Schiphol. De zogenaamde vierde aanvliegroute laat vluchten vanuit het zuidoosten over Gelderland, Utrecht en het Noord-Hollandse 't Gooi naar Schiphol vliegen. Hiervoor moet nog wel eerst het luchtruim herzien worden.

Deze vierde aanvliegroute zou moeten zorgen voor minder brandstofverbruik en daarmee ook minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast op de grond. Waar in Gelderland en Utrecht is er al veel verzet tegen de mogelijke komst van de route, bleef het in 't Gooi nog wat stil.

Maar daar lijken de Larense VVD en Groen Laren nu ook een einde aan te maken. Beide fracties hebben namelijk raadsvragen ingediend over de mogelijke komst van de aanvliegroute.

Groen Laren

Zo denkt oppositiepartij Groen Laren dat de spreiding over vier aanvliegroutes misschien wel tot relatieve vermindering van vliegbewegingen per aanvliegroute zal leiden, maar niet voor een vermindering van het totaal aantal vliegbewegingen zal zorgen. Daarmee is minder brandstofverbruik en de mogelijke afname van CO2-uitstoot en geluidsoverlast daardoor in de ogen van de partij ook een drogreden.

De partij verwacht dan ook dat het aantal vliegbewegingen over deze route 'tot aan de maximaal toegestane norm' zal doorgroeien. Met als gevolg dat ook de milieu- en geluidsbelasting zal toenemen en daardoor 'de gezondheid en welzijn van bewoners van het Gooi en meer in bijzonder van Laren in het geding zijn en verdere schade berokkend wordt', zo schrijft de bezorgde partij.

Dus vraagt de partij aan het college de voorgenomen plannen af te keuren en te onderzoeken hoe de mogelijke komst van de vierde aanvliegroute gestopt kan worden.

VVD

De Larense coalitiepartij VVD wil graag van het college weten ook bezorgd te zijn over de mogelijke komst van de aanvliegroute en wil graag weten of het college weet hoe de route exact zal gaan lopen en wat de vlieghoogtes zullen zijn.

Ook wil de partij inzicht in het aantal vliegbewegingen boven het Brinkdorp op dit moment en de verwachte toename hiervan bij de komst van de aanvliegroute. Ook wil VVD graag weten wat de milieu-effecten van de vliegbewegingen over de aanvliegroute zullen zijn.

Morgen worden de vragen van de VVD en Groen Laren in de gemeenteraad behandeld.

Hilversum

De komst van de aanvliegroute is al eerder is kort behandeld is de Hilversumse gemeenteraad. Zo stelde de SP en Democraten Hilversum vragen over mogelijke overlast door de nieuwe aanvliegroute aan verantwoordelijk wethouder Bart Heller. Hij liet toen weten dat het nog lang niet zeker is of er daadwerkelijk meer overlast zal komen.