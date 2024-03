Streep onder beladen dossier: Bergenaren kiezen zelf ontwerp voor dorpshart

Hiermee lijkt er een definitief einde te komen aan tientallen jaren gebakkelei over de invulling van de Harmonielocatie. "De stem van de inwoners en ondernemers is met een heel mooi participatieproces meegenomen in de voorlopige gunning van het project", aldus Roos.

Dat participatieproces was de laatste jaren een van de meest heikele punten. "De gemeente zei altijd dat inwoners mee mochten praten, maar de deur was altijd dicht voor onze ideeën", memoreert Mareike Naumann van de Stichting Mooier Bergen.

De stichting streed sinds 2014 voor een transparanter en eerlijker proces voor de invulling van de Harmonielocatie en was een van de partijen die naar de rechter stapte. "We hadden als stichting geen voorkeur voor een van de twee huidige plannen en feliciteren Henselmans met de winst. Maar ook de gemeente. We vinden het moedig dat zij de keuze via een 'tender', een openbare aanbesteding, lieten verlopen."

Exit supermarkt was kantelpunt

"Tien jaar geleden zijn wij als stichting begonnen, toen er een plan lag waarbij inwoners niet gehoord zijn. We kregen maar geen voet aan de grond bij de gemeente. Voor ons moest die supermarkt er uit. Toen dat in 2019 gebeurde, was dat het kantelpunt. We zijn trots op wat we bereikt hebben."

"Iedereen heeft daarna water bij de wijn gedaan en wij zijn altijd betrokken gebleven. En je ziet nu dat, wanneer je burgers er wél bij betrekt, het proces sneller gaat. Je kan het ontwerp natuurlijk mooi of lelijk vinden, maar het is wel een transparant proces geweest en je hoort nu ook weinig wanklanken."

De stichting is benieuwd hoe de participatie nu verder vorm krijgt. "Met de uitwerking van de daadwerkelijke plannen bijvoorbeeld. Dat begint nu. Wij blijven als stichting beschikbaar voor hulp daarbij. Maar ook hopen we dat de gemeente deze selectieprocedure bij meer grote projecten toepast waar gemeentegrond bij betrokken is. Wij geloven in transparante participatie en dat dat betere en gedragen plannen maakt."