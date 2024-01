Bergenaren naar de stembus voor bouwplan beladen locatie dorpshart: "Hopen dat ze luisteren"

Ze hadden het zelf ook nog nooit meegemaakt: in een volle Ruïnekerk je bouwplan presenteren voor de Harmonielocatie in het hart van het dorp. En net als een predikant in de kerk moesten de ontwikkelaars gisteren ook zieltjes winnen. De Bergenaren mogen zelf namelijk meestemmen over het uiteindelijke ontwerp.

Er stond gisteren dus nogal wat op het spel voor de twee ontwikkelaars die zich hadden ingeschreven om uiteindelijk winkels, woningen en een ondergrondse parkeergarage te bouwen op de plek van het muziekgebouw van Bergens Harmonie. Er lag bovendien een flink pakket aan eisen. "We zijn toch wel een beetje zenuwachtig vanwege de gevoeligheid van de locatie", gaf ontwikkelaar Henselmans, die als eerste hun plan mochten prediken, toe. "Toch hebben we volmondig ja gezegd."

Al jaren is de invulling van de zuidkant van het Plein in Bergen waar het oude Harmoniepand staat een heet hangijzer. Dorpsbewoners verzetten zich hevig tegen eerdere plannen en stapten zelfs naar de Raad van State. Vooral de komst van een grote supermarkt was een doorn in het oog voor veel omwonenden. De strijd werd uiteindelijk door de bewoners gewonnen, want in 2019 zetten de Raad van State een streep door het bestemmingsplan.

Nu liggen er dus twee nieuwe plannen, Het Ensemble (Henselmans) en De Harmoniehuizen (NW360). Plannen die vooral nog niet af zijn, zo benadrukten de sprekers. De bewoners hebben nog alle kans om hun wensen kenbaar te maken.

De ontwikkelaars kregen een half uur de tijd om hun visie, waarbij de techniek zo nu en dan roet in het eten gooide, te presenteren. Architecten, participatiedeskundigen en zelfs een architect voor dieren betraden de kansel. Na de presentatie konden de bezoekers nog persoonlijk met de architecten in discussie gaan.

In allebei de plannen is veel aandacht voor de bloemetjes en de bijtjes en de biodiversiteit. Toch valt er wel degelijk wat te kiezen. "Wij hebben vooral licht en lucht in ons ontwerp toegepast", vertelt architect Peer de Ruiter van Het Ensemble. "Het zijn drie gebouwen met drie verschillende gezichten maar die wel passen bij het dorpse karakter van Bergen. Het is een beladen plek die al jaren onder een vergrootglas ligt maar we zijn overtuigd van ons plan."