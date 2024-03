Geen verhuizing RKVV Velsen: renovatie kost club 1,3 miljoen euro

Voor Johan van den Brink, vice-voorzitter van RKVV Velsen, kwam het nieuws niet onverwacht. "Het was zeker teleurstellend, zeker als je al zo lang met iets bezig bent. We dachten dat we de partijen die nog twijfelden wel hadden overtuigd. Dat bleek niet zo te zijn."

Beschermd gebied

Voor de Santpoorters Monique Korzelius en Jan de Graaf, bewoners van de Halingerweg is het besluit wel goed nieuws. "Het was wel een opluchting voor ons. Eerst was het wel spannend, want de meeste raadsleden waren er nog niet over uit of ze voor of tegen zouden stemmen." Uiteindelijk bleek het dat de meerderheid van de stemmen toch tegen waren. "Nu weet iedereen tenminste waar hij aan toe is."

De grond waar RKVV Velsen naartoe zou verhuizen, ligt achter de woningen op de Halingerweg en Santpoortse Dreef. Het is een complex verhaal, want de club zou naar een Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) verhuizen. Dat het om een BPL-gebied gaat, heeft zeker een doorslaggevende rol gespeeld in de beslissing van de gemeenteraad. Om dit landschap te bewerken, moet de provincie toestemming geven. Dat kan een lastig en bovendien lang proces worden. Het landschap heeft namelijk ecologische en cultuurhistorische waarde, waardoor de kans op groen licht heel klein zou zijn.

Plan B

Nu het verhuizen er niet in zit voor de voetbalvereniging, zijn ze genoodzaakt om de verouderde accommodaties aan te pakken. Volgens Johan van den Brink zitten daar wel gevolgen aan. "Dat gaat ons veel geld kosten. Het opknappen van de kleedkamers, tribunes en de kantine zal zo'n 1,3 miljoen euro kosten. Nieuwbouw neerzetten zal zo'n 4,4 miljoen euro kosten." Dat is een enorme smak geld, en dat heeft de club op dit moment niet. "Als voetbalvereniging moeten we het uit onze eigen spaarpot halen. We hebben wel gespaard, maar we hebben geen miljoenen in kas. De gemeente zal niets bijdragen, en dat is natuurlijk lastig."

RKVV haalt zijn inkomsten uit drie bronnen: het ledengeld, inkomsten uit de omzet van de kantine en de sponsoren. Johan denkt nu aan een andere mogelijkheid voor de toekomst van zijn club. "Het kan goed zijn dat we er tóch complete nieuwbouw neerzetten, met nog een vierde pijler: een ander bedrijf in het pand." Zo ziet hij het wel zitten als het gebouw van de club grenst aan bijvoorbeeld een praktijk van een fysiotherapeut of een buitenschoolse opvang.