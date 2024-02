Bewoners Santpoort-Noord tegen verhuizing RKVV Velsen: "Not in my backyard"

Bewoners aan de westzijde van de Halingerweg en Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord zijn niet tevreden met de plannen die er liggen over de verhuizing van de plaatselijke voetbalvereniging (RKVV Velsen). Monique Korzelius en Jan de Graaf zullen straks achter de sportvelden wonen. "Mijn rust? Die zal weg zijn."

Jan en Monique wonen aan de Halingerweg in Santpoort-Noord, net achter de grasvelden waar RKVV Velsen naartoe wil verhuizen. "Daar zijn wij als buurt niet blij mee. In de zomer rustig in de achtertuin vertoeven zal er niet in zitten. Die verhuizing? Not in my backyard", zegt Monique.

Nog 14 andere gezinnen zijn tegen het verhuizen van de club. De buurt is niet op de hoogte gesteld van de plannen van de gemeente en vreest dat de velden veel overlast met zich zullen meebrengen. De bewoners hebben genoeg redenen om op hoge poten een brief te schrijven naar de gemeente Velsen, in de hoop de verhuizing van de voetbalvereniging tegen te houden. Op 29 februari hopen zij een beslissing te krijgen van de gemeente.