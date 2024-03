'Babyboom' op de boerderij van Jan-Willem: "En er komen nog 400 lammetjes bij"

Het is volop lammetjestijd en dat is te merken op schapenboerderij de Waddel van Jan-Willem Bakker op Texel. Er is sprake van een ware 'babyboom': er dartelen al zo'n tweehonderd lammetjes rond en dat worden er nog veel meer.

Foto: NH Media/Ron Flens

Want er is nog maar een derde van het totale aantal verwachte lammetjes geboren. De lammetjes zijn ook terug te vinden op de lammetjesradar. "En er komen er de komende maanden nog 400 lammetjes bij." Boer Jan-Willem is blij dat het niet meer zo hard regent, zodat de pasgeboren lammetjes lekker naar buiten kunnen. "Als het zo nat is, dan gaat het fout", legt hij uit in de Ontbijttafel. "Ze moeten wel droog kunnen zitten. Gelukkig drogen de landerijen nu op en kunnen ze naar buiten." Blauwtongvirus Het was een moeilijk jaar voor de schapenhouders, vanwege het blauwtongvirus. "Hier op het eiland is het relatief nog meegevallen", legt de boer uit. "Maar onze collega's aan het vaste land hebben flinke klappen opgelopen. Daarnaast bijt ook de wolf flink om zich heen, en ook daar hebben we op het eiland geen last van." Tekst gaat verder onder de foto's van de lammetjes

Lammetjes bij schapenboerderij De Waddel NH Media/Ron Flens

