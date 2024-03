Dankzij lammetjesradar kun je precies zien waar lammetjes op Texel in de wei dartelen

De lente lonkt en dus zijn ze er weer: de lammetjes! Met de 'lammetjesradar' kun je precies zien waar op Texel (pasgeboren) lammetjes rondhuppelen in de weide. De meeste lijken nu nabij natuurgebied de Hoge Berg te dartelen.

De lammetjesradar is een initiatief van VVV Texel. Het toerismebureau begon daar in 2019 mee en het bleek al gauw een succes te zijn. Dit jaar is de lammetjesradar gekoppeld aan een fotowedstrijd. Tot 17 mei kunnen mensen hun leukste foto's van de lammetjes insturen naar de VVV. Diegenen die de mooiste foto's maken, kunnen kans maken op een prijs.

De VVV houdt de lammetjesradar continu bij, meldt mediapartner Texelse Courant. Waar de schapen te zien zijn, verschilt namelijk wel eens: de lammetjes worden regelmatig naar een andere weide verplaatst en de boer deelt die nieuwe locatie dan.

Elk jaar worden er duizenden lammetjes geboren op schapeneiland Texel. Op het hoogtepunt van de lammerentijd leven er evenveel, zo niet meer, schapen als mensen op het eiland.