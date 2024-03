Het 14-jarige meisje dat vorige week in Beverwijk zwaargewond raakte na een heftige aanrijding, is gisteren aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie aan NH.

Het meisje stak afgelopen donderdagochtend op de fiets het kruispunt van de Gladiolenlaan met de Plesmanweg over. Een 31-jarige man in een bestelbusje zag dat niet en reed haar aan. Zijn rijbewijs is toen ingenomen.

Het meisje lag sinds het ongeluk in het ziekenhuis.