Eenzame Hilversummer stapt naar Raad van State tegen kap van 18 bomen, maar vooral vóór 'een goed proces'

Al snel wordt voor de Raad van State vandaag duidelijk dat het de Hilversummer niet om te bomen gaat, maar vooral om de rol van de gemeente. Die moet beter.

"In de kern is dit een principezaak", zo begint de Hilversummer zijn verhaal tegenover de rechter. Het gaat hem namelijk niet om de 18 bomen die gekapt worden, maar de communicatie vanuit de gemeente over dit besluit.

Bezwaar en beroep

Dat het een principekwestie voor de Hilversummer is blijkt wel uit het voorgeschiedenis van deze zitting in Den Haag.

Op 7 november van 2022 heeft het college van de gemeente Hilversum een vergunning verleend om op verschillende plekken in totaal 18 bomen te kappen. Daar ging de Hilversummer tegen in bezwaar, maar de gemeente verklaarde hem in december niet-ontvankelijk omdat hij niet in de omgeving van een van de desbetreffende bomen woonde. Dus verwierp de gemeente zijn bezwaar.

Maar daar liet deze Hilversummer het niet bij zitten. In juli vorige jaar stapte hij naar de rechter om in beroep te gaan tegen dit besluit. Maar ook de rechter oordeelde dat de gemeente gelijk had in het verwerpen van zijn beroep.

Raad van State

In de zittingszaal van de Raad van State gaat hij in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank Utrecht. Volgens hem is hij namelijk wel degelijk belanghebbende geworden, omdat de gemeente Hilversum in zijn ogen onzorgvuldig is geweest in haar proces naar deze vergunningsaanvraag.

De gemeente heeft bij de afgifte van de vergunning in zijn ogen namelijk niet voldaan aan wat hij 'de zorgplicht richting alle belanghebbenden' noemt. Volgens hem zijn inwoners van Hilversum slecht op de hoogte gebracht van dit besluit. Om erachter te komen om welke bomen het gaat en of iemand belanghebbende is moeten Hilversummers veel moeite doen. Zo moeten ze informatie opvragen en op een kaart kijken waar volledige straten zijn gekleurd, maar waar exact de desbetreffende bomen staat blijft hierin onduidelijk. 'Broddelwerk', zo vat hij het samen.