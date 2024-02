Verzet tegen massale bomenkap Naarderbos: 'Provincie zou pal voor de natuur moeten staan'

Dat verzet kan nu op steun rekenen van de Partij voor de Dieren, die een jaar geleden al eens protesteerde tegen de bomenkap.

De partij wil nu weten of de provincie het plan ondertussen al een halt heeft toegeroepen. Volgens de partij is de massale bomenkap voor de aanleg van de geluidswal ontoelaatbaar. Door de bomenkap zou het leefgebied van beschermde dieren worden vernietigd en dat mag niet. Daarnaast betoogt de partij dat de bomenkap plaatsvindt in beschermd natuurgebied of natuur die grenst aan beschermde natuur.

Zonnegeluidswal 'onnodig'

De Partij voor de Dieren spreekt van een 'absurd plan' dat alleen op tafel ligt om 'een luxe wijk van 36 woningen te helpen aan een verdere geluidsreductie dan de norm'.