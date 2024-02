Actie tegen kap van duizenden bomen voor zonnegeluidswal wijk Naarderbos

Het kappen van duizenden bomen voor een zonnegeluidswal tussen de A1 en de wijk Naarderbos: op deze manier moeten de bewoners van de wijk minder last krijgen van geluidsoverlast van de snelweg. Maar dit plan is een doorn in het oog voor Stichting Groen Muiderberg. De stichting is een petitie gestart die inmiddels ruim duizend keer in ondertekend.

Snelweg A1 naast Naarderbos - Foto: NH Media

"Ik hoop aan de 4.000 handtekeningen te komen. Voor iedere boom één", vertelt Thijn Westermann, voorzitter van Stichting Groen Muiderberg. "Ik voel me toch geroepen om het ongebreideld voor die natuurwaarde, de das, sperwer en het Natura 2000-gebied, op te nemen. Want ik heb het gevoel dat het te makkelijk opgeofferd wordt." Het idee voor een zonnegeluidswal langs de A1 komt uit de koker van bewoners van de wijk Naarderbos. Zij ervaren namelijk overlast van de naast gelegen snelweg A1. De wal van 1 kilometer lang moet ervoor zorgen dat de geluidsoverlast wordt verminderd naar 55 dB(A). Daarbij komen op het geluidsscherm vijf- tot zevenduizend zonnepanelen. De tekst gaat hieronder door.

Naar schatting moeten hiervoor 3.000 tot 4.000 bomen worden gekapt, waarvan een deel in beschermd Natura 2000-gebied. De gemeente Gooise Meren heeft voor 137 bomen een kapvergunning. Voor de overige bomen is geen vergunning nodig, aangezien ze een diameter hebben van minder dan 25 centimeter. Energietransitie en natuur Westermann wil vooral het gesprek op gang brengen. "Wat offer je op voor de energietransitie? Want dat is iets wat iedereen wil en moet. Gemeentes hebben een verplichting en iedereen moet van fossiel af. Maar volgens mij heeft Nederland, onze gemeente en onze provincie nog niet helemaal goed helder waar dat dan wel en niet kan. Ik denk dat ze hiermee over de schreef gaan. Door gewoon in een stuk Natura 2000 met een dassenburcht te kappen." Het gaat om een smalle strook bebossing die verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt. "Als dit doorbroken wordt, kan de das gewoon nooit meer richting Muiderberg, Muiden, Diemen komen." Westermann begrijpt dat de bewoners last hebben van de snelweg. "Maar ik vraag me dan wel af waarom je op zo'n plek gaat wonen. Waarom ga je in hemelsnaam op honderd meter afstand wonen van de A1, als je daar niet tegen kunt?" Als oplossing voor de geluidshinder geeft Stichting Groen Muiderberg aan dat de snelheid op de snelweg verlaagd kan worden. Hiermee gaat het aantal decibellen omlaag. Op het naast liggende bedrijventerrein zouden de zonnepanelen op de gebouwen geplaatst kunnen worden.

Reactie gemeente "Wij begrijpen de zorg over het behoud van de natuur. Het idee dat er 'zomaar' gekapt wordt klopt echter niet. In voorbereiding van dit project heeft de gemeente diverse onderzoeken laten uitvoeren naar de Flora en Fauna in het plangebied", zo laat de gemeente weten. "Deze bomen zijn 40 jaar geleden tijdens de ontwikkeling van de wijk geplant. Bij de bomeneffectanalyse is naar voren gekomen dat de kwaliteit van deze bomen slecht is. De bomen zijn achtergebleven in hun groei door een te dunne leeflaag. Wij willen met de aanleg van de zonnegeluidswal ook de kans aangrijpen om de ecologische natuurverbindingen te verbeteren en de biodiversiteit aanzienlijk te versterken." De gemeente is bereid om met de initiatiefnemers van de petitie in gesprek te gaan. Politieke vragen Inmiddels zijn er ook vanuit de raad schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. PLEK-raadslid Max de Goede uit hierin zijn zorgen over het leefgebied van de das en andere zeldzame diersoorten en de vernietiging van natuur en een natuurverbindingsroute.