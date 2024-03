Lisanne de Witte en Lieke Klaver halen WK-goud op estafette

Het team van de Verenigde Staten won het zilver in 3.02,60. Van Diepen, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Terrence Agard liepen de hele finale in derde positie. Hun tijd van 3.04,25 was wel een dik Nederlands record.

Alkmaarder Tony van Diepen heeft met de estafettemannen op de WK indooratletiek in Glasgow evenals twee jaar geleden een bronzen medaille behaald. België, met kersvers wereldkampioen Alexander Doom als slotloper, prolongeerde de titel in een tijd van 3.02,54.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse atletiek dat een estafetteteam goud wint op een WK indoor. Klaver en De Witte liepen samen met Cathelijn Peeters en Femke Bol naar de winst in de finale in een tijd van 3.25,07. Het team van de Verenigde Staten behaalde het zilver en de bronzen medaille was voor Groot-Brittannië. Klaver greep dus haar tweede plak, na op zaterdag zilver te pakken.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Nadine Visser is bij de WK indooratletiek in Glasgow niet doorgedrongen tot de finale van de 60 meter horden. De Noord-Hollandse raakte de eerste horde en daardoor zo uit balans dat ze slechts als achtste en laatste eindigde in haar heat van de halve finales in een tijd van 8,42.

"Ik ben even helemaal leeg", zei een aangeslagen Visser in de catacomben van de Emirates Arena. "Ik weet het niet precies, maar als dit gebeurt, zit je vaak te dicht op de eerste horde. Het is me eerder dit seizoen in Liévin ook gebeurd."