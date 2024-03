Opnieuw zwaar ongeluk A7, drie inzittenden gewond

De melding kwam rond 22.35 uur binnen bij de hulpdiensten. "De botsing was tussen twee auto's", vertelt een woordvoerder van de politie. "De bestuurders waren allebei niet onder invloed."

Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is momenteel nog niets bekend, ook over de oorzaak kan de politie nog niks kwijt. De botsing zorgde voor een ravage op de weg, waardoor de A7 tijdelijk is afgesloten.

Het is de zoveelste keer dat het misgaat op de A7, nog geen maand geleden waren er drie botsingen op een dag. Ter hoogte van Noordbeemster was een eenzijdig ongeval, waarbij twee mannen van 19 en 27 jaar zijn overleden.

Later diezelfde dag botsten twee auto's op elkaar ter hoogte van Wieringerwerf. Nog iets later werd op de plek van dit ongeluk ook een auto van Rijkswaterstaat aangereden. Hierbij raakten in totaal drie auto's beschadigd.