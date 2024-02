Opnieuw ernstig ongeluk op A7, weg bij Wieringerwerf afgesloten

Voor de tweede keer vandaag is een ongeluk gebeurd op de A7. Ter hoogte van Wieringerwerf zijn twee auto's op elkaar gebotst. Een persoon is gewond geraakt, maar nog 'goed aanspreekbaar'.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat twee personenauto's op elkaar zijn gebotst. Onder andere de vangrail is geraakt en er is blikschade. Een persoon is gewond geraakt. "Maar beide betrokkenen zijn goed aanspreekbaar", aldus de woordvoerder.

Op foto's is te zien dat het een flinke klap was: het motorblok van de auto's ligt op de weg.

Tweede keer raak op de A7

Ter hoogte van Noordbeemster gebeurde vannacht ook een ernstig ongeluk. Bij een eenzijdig ongeval dat rond 1.50 uur plaatsvond zijn twee mannen overleden van 19 en 27 jaar oud. Het 19-jarige slachtoffer komt uit Wervershoof, de 27-jarige uit Hoorn.

