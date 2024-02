Lange files op A7 en A9 na meerdere ongelukken

Door een ongeluk met drie auto's bij Purmerend-Zuid is er vanochtend file ontstaan op de A7 richting Zaandam. Ook op de A9 richting Alkmaar, tussen AMC en Aalsmeer, ontstond er een file door ongeluk, waardoor twee rijstroken werden afgesloten.

Vanochtend leidde de file op de A7 tot een vertraging van meer dan een uur. Inmiddels is de A7 weer helemaal open, maar door het ongeluk zorgde ook voor extra reistijd op andere plaatsen in de provincie. Zo staat er nu ook een file van een halfuur op de N247 bij Edam en Broek in Waterland, richting Amsterdam.

Op de A9 moesten er ook twee rijstroken dicht, waardoor er ook vertraging ontstond bij omliggende wegen, zoals de A22 en N197.