Geen medaille voor Jessica Schilder; Lieke Klaver naar halve finales op WK atletiek

Een flinke domper voor Schilder, aangezien ze twee weken geleden op de NK indoor atletiek nog naar 20,31 meter stootte. Ze voerde met die afstand deze winter de mondiale indoorranglijst aan. De Europees kampioene in 2022 was daarom ook favoriet op het onderdeel. Bij de vorige WK haalde ze nog brons.

In Glasgow ging het beduidend minder goed. Schilder maakte een wat gespannen en onrustige indruk en liet vijf ongeldige pogingen noteren. De enige stoot die wel telde, was haar derde, en die was beneden haar normale niveau.

Lieke Klaver was wél succesvol. De loopster uit Enkhuizen behaalde makkelijk de halve finale van de 400 meter in Glasgow. Zij won de series en staat vrijdagavond in de halve finales. "Ik laat me niet meer gek maken. Ik ga er het beste van maken", blikte ze vooruit naar de rest van het toernooi.

Het debuut van Ryan Clarke is geëindigd met een deceptie. De Castricummer liep in zijn serie op de 800 meter naar de vierde tijd en dat was niet genoeg om naar de halve finale te gaan.