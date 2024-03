'Promes vast in Dubai vanwege wegrijden bij ongeluk, blijft nog zeker paar dagen zitten'

Amsterdammer Quincy Promes zit mogelijk om een andere reden vast in Dubai dan eerder gedacht. De oud-Ajacied Quincy Promes zou zijn aangehouden op het vliegveld van Dubai, omdat hij een ongeluk in de stad zou hebben veroorzaakt en doorgereden zou zijn. Dat melden Russische media zoals sportwebsite MetaRatings. Volgens dat medium hangt Promes een gevangenisstraf van maximaal drie jaar boven het hoofd in de Verenigde Arabische Emiraten als hij vervolgd wordt. De advocaat van Promes wil op dit moment nog niet reageren op de zaak.

Promes was de afgelopen periode in Dubai vanwege een trainingskamp met zijn club Spartak Moskou. Toen de oud-Ajacied gisteren met zijn teamgenoten terug naar Rusland wilde vliegen werd hij door de grenscontrole tegengehouden. Hij is daarna overgebracht naar een politiebureau in Dubai.

Contract ontbonden

Het was in eerste instantie niet duidelijk of Promes was tegengehouden op het vliegveld vanwege zijn veroordelingen in Nederland, maar volgens Russische media heeft de voetballer een ongeluk veroorzaakt en is hij daarna doorgereden. Volgens de lokale verkeerswetten varieert de straf voor het ontvluchten van een ongeval van een maand tot drie jaar gevangenisstraf, ook is een boete van maximaal 5.000 euro mogelijk. De Russische sportjournalist Dmitry Egorov weet te melden dat Promes op 4 of 5 maart moet voorkomen in de rechtbank.

Als het voor Promes tot een veroordeling komt in Dubai, dan kan Spartak Moskou volgens MetaRatings zijn contract ontbinden. De oud-trainer van de Russische club, Raul Riancho, deed vandaag bij de sportwebsite een oproep aan Spartak om een vervanger te zoeken voor Promes. Het zou namelijk kunnen dat de Amsterdammer wordt uitgeleverd aan Nederland, aangezien de twee landen een beperkt uitleveringsverdrag hebben.

In Rusland zelf is er ook opvallend gereageerd op de zaak. Svetlana Zjoerova, lid van het Russische parlement, laat aan metarating weten dat de oud-Ajacied niet op steun hoeft te rekenen. "Wij kunnen niets voor hem doen, hij is geen Russisch staatsburger. Er komen wel weer andere goede voetballers."

Zes en anderhalf jaar cel

Twee weken geleden werd Promes door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor zijn rol bij de invoer van de partijen cocaïne. Medeverdachte Marylio V. kreeg dezelfde straf te horen. Het tweetal, die neven van elkaar zijn, zou begin 2020 via de haven van Antwerpen twee partijen drugs hebben ingevoerd. De eerste partij, verstopt in een container met zakken zout, is nooit gevonden. Een tweede partij werd onderschept. Volgens het Openbaar Ministerie zou het gaan om zo'n 1300 kilo.

Afgelopen zomer werd Promes ook al veroordeeld door de rechtbank voor een celstraf van anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest in Abcoude. Promes zou tijdens het feest in de zomer van 2020 zijn neef in zijn been hebben gestoken na een ruzie over een gestolen ketting. Hij werd in december van dat jaar opgepakt door de politie, maar een paar dagen later werd hij weer vrijgelaten.